Модель и блогер из Киева Алена Омович, которую в народе называют украинской Кардашьян, сделала фото со шприцем, чтобы объяснить своим подписчикам, как добиться «красивых скул и четкого контура лица». Пост девушка разместила в Instagram 12 января

«Не для эпилептиков»: киевская блогерша шокировала поклонников нездоровым видео © Анастасия Покрищук/Инстаграм

«Углы делала год назад, а на днях пришла и уколола скулы. Как вам результат?» — спросила своих поклонников модель.

«Инопланетянка», «Класс, теперь лицо на утюг похоже», «Квадратиш практиш гуд», «Осталось уши пересадить нормальные», «Нужно же ликвидность поддерживать. Как только внешность станет так себе, вы никому не нужны будете», «Первую операцию сделала в 18, вторую в 18.30», «Такая молодая и уже колется…» — ответили пользователи.

Девушка является одним из самых критикуемых блогеров, но, несмотря на это, на нее подписано 1,4 миллиона человек, и число фолловеров только растет. Похвастаться Омович может и необычными комментариями. Часто они бывают излишне критичными и даже злобными, но именно благодаря активности пользователей сети модель получила яркие эпитеты, такие как: «украинская Кардашьян», «инопланетянка» и «червь» из фильма «Люди в черном».

Ранее мы писали о том, что Украинской Кардашьян угрожают киберполицией за мошенничество.