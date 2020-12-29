Один из пользователей сети обратился к Омович на ее странице с сообщением о том, что она приняла плату за конкурс в соцсети, а розыгрыш не провела.
«Верни деньги!!! Мы с другими участниками обращаемся в киберполицию по факту мошенничества! Такая сумма уже криминал», — написал один из пользователей.
Алена Омович — известная киевская модель, сделавшая серию пластических операций, в результате которых к девушке приклеились эпитеты «украинская Кардашьян» и «червь» из фильма «Люди в черном».
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