Модель и блогер из Киева Алена Омович, которую в народе называют украинской Кардашьян, в очередной раз поделилась с подписчиками полуголым фото, но на этот раз в комментариях помимо критики появилось сообщение о том, что девушка совершила мошеннические действия. Пост опубликован в Instagram 28 декабря

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«Верни деньги!!! Мы с другими участниками обращаемся в киберполицию по факту мошенничества! Такая сумма уже криминал», — написал один из пользователей.

Алена Омович — известная киевская модель, сделавшая серию пластических операций, в результате которых к девушке приклеились эпитеты «украинская Кардашьян» и «червь» из фильма «Люди в черном».

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