Фанаты певицы украинского происхождения Наташи Королевой негативно отреагировали на ее клип к новой песне «Гори-гори!», который она сняла вместе с мужем стриптизером Сергеем Глушко. Критические комментарии продолжают появляться в Instagram артистки 12 января

Ролик представляет из себя нарезку отрывков из реалити-шоу «Племя», где муж и жена вместе снимались. На кадрах они гуляют по берегу, ссорятся, плачут, мирятся и обнимаются. Видео положено под новый трек Королевой. Таким образом она решила рассказать о сложном для нее периоде в жизни после измены Глушко.

«Тарзан — изменял — изменяет и будет изменять!!!!!», «Да уж… далеко не каждый простит предательство… если это не пиар ход», «Смотрю, диплом Гитиса пригодился», «Гори гори мой стриптизер?», «Прям противно!!!! Кому нужна эта грязь??????» — отреагировали подписчики на новое видео звездных супругов.

Скандал семьи Глушко-Королевых прогремел на всю страну в сентябре, когда некая Анастасия Шульженко публично заявила, что состоит в интимных отношениях со стриптизером Сергеем Глушко. Он сначала все отрицал и обвинял девушку в краже драгоценностей, но позже признался в измене, заявив, что его «опоили».

Ранее мы писали: Королева получила предложение руки и сердца с кольцом за $9 тысяч.