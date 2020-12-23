Сотрудники Николо-Архангельского кладбища в Москве рассказали о визитах ведущего Дмитрия Шепелева. По их словам, артист уже более 4 лет не приходит на могилу матери своего ребенка певицы Жанны Фриске. СМИ утверждают, что Шепелев против посещения кладбища и своим сыном Платоном. Об этом написал портал dni24.com 22 декабря

Некоторые любят погорячее: украинка с бюстом-великаном не дала поклонникам уснуть © Мила Кузнецова/Инстаграм

СМИ связывают такое поведение ведущего с новыми отношениями с архитектором Екатериной Тулуповой.

Сам Шепелев никак не высказывается по поводу посещения могилы бывшей жены и ни разу не объяснял, почему не приводит туда сына.

Напомним, летом уходящего года суд взыскал с ведущего 7 миллионов рублей в пользу родителей Жанны Фриске. Именно такую сумму они вернули в фонд, собиравший деньги на лечение артистки.

Ранее в СМИ разгорелся скандал, когда гражданского мужа и родителей певицы обвинили в воровстве средств, которые так и не были потрачены на лечение.

Издание Украина.ру ранее публиковало новость «Порвал профессионалке струну»: Шепелев назвал единственное свое достижение.



