Работники кладбища заявили, что видели Шепелева на могиле Фриске только в первый год после ее смерти, но мальчика мужчина с собой не брал, а сейчас посещают последнее пристанище певицы только ее родители, сестра и бывшие коллеги.
СМИ связывают такое поведение ведущего с новыми отношениями с архитектором Екатериной Тулуповой.
Сам Шепелев никак не высказывается по поводу посещения могилы бывшей жены и ни разу не объяснял, почему не приводит туда сына.
Напомним, летом уходящего года суд взыскал с ведущего 7 миллионов рублей в пользу родителей Жанны Фриске. Именно такую сумму они вернули в фонд, собиравший деньги на лечение артистки.
Ранее в СМИ разгорелся скандал, когда гражданского мужа и родителей певицы обвинили в воровстве средств, которые так и не были потрачены на лечение.
Издание Украина.ру ранее публиковало новость «Порвал профессионалке струну»: Шепелев назвал единственное свое достижение.