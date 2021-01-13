Известно, что большую часть моделей своей коллекции певица придумывает сама, причем идеи к ней приходят в самых неожиданных местах. Так, например, Maruv сделала набросок очередного наряда во время эфира шоу «Суперстар! Возвращение», где она работает членом жюри.
Демонстрирует модели исполнительница чаще всего тоже сама. В этот раз Maruv показала нижнее белье в стиле БДСМ.
«В этом белье я хочу сама себя!» — заявила певица в одной из сториз.
За любовь к слишком откровенному оголению она часто подвергается критике, получает негативные комментарии исполнительница порой и от «патриотов» Украины за работу в России. На обе темы девушка отвечает, что ей лучше знать, как жить, где работать и что придумывать.
Ранее издание Украина.ру писало: «Эстетика пошлоты»: Maruv предложила смелым женщинам свой бренд одежды.