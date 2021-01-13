Украинская певица Maruv славится своей любовью к откровенным нарядам, у артистки свой бренд одежды, изобилующий прозрачными блузками, кожаными юбками и боди с оголенными ягодицами. Исполнительница похвасталась, что теперь готова предложить смелым дамам и нижнее белье в стиле Maruv. Об этом она написала у себя в Instagram 12 января

Известно, что большую часть моделей своей коллекции певица придумывает сама, причем идеи к ней приходят в самых неожиданных местах. Так, например, Maruv сделала набросок очередного наряда во время эфира шоу «Суперстар! Возвращение», где она работает членом жюри.

«Немножко ЙОГнутая»: украинская актриса опозорила своего мужа © Снежана Бабкина/Инстаграм

«В этом белье я хочу сама себя!» — заявила певица в одной из сториз.

За любовь к слишком откровенному оголению она часто подвергается критике, получает негативные комментарии исполнительница порой и от «патриотов» Украины за работу в России. На обе темы девушка отвечает, что ей лучше знать, как жить, где работать и что придумывать.

Ранее издание Украина.ру писало: «Эстетика пошлоты»: Maruv предложила смелым женщинам свой бренд одежды.