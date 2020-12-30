Украинская певица Maruv поделилась снимками в одежде собственного именного бренда. Соответствующий пост артистка выложила в Instagram 29 декабря

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«Это для проституток?», «По-видимому, тупо для бл*дей!», «Как же уже надоели ваши раздвинутые ноги», «Эстетика пошлоты», — оценили подписчики бренд певицы.

Украинская исполнительница Maruv, по паспорту — Анна Корсун, не раз попадала под критику «патриотов» Украины за то, что работает в России. На что артистка ответила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки. При этом от участия в «Евровидении» от Украины отказалась, заявив, что не готова выступать «с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков».

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