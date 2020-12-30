В качестве рекламы, Maruv сфотографировалась в боди с открытыми ягодицами из ткани с леопардовым принтом. Фасоны певица в основном придумывает сама, и многие модели очень откровенные, которые решилась бы надеть не каждая девушка.
«Это для проституток?», «По-видимому, тупо для бл*дей!», «Как же уже надоели ваши раздвинутые ноги», «Эстетика пошлоты», — оценили подписчики бренд певицы.
Украинская исполнительница Maruv, по паспорту — Анна Корсун, не раз попадала под критику «патриотов» Украины за то, что работает в России. На что артистка ответила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки. При этом от участия в «Евровидении» от Украины отказалась, заявив, что не готова выступать «с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков».
Ранее мы писали: «Как силиконовые шланги»: поклонники Maruv предположили, что она беременна.