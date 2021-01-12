Украинская актриса Ольга Сумская рассказала своей коллеге певице Ольге Горбачевой, что отказалась от услуг ассистентки и повара. Свои мотивы она объяснила в эфире программы «Сила женщины», которая на днях вышла на YouTube

Актриса поделилась, что от услуг повара отказалась потому, что ни одна нанятая женщина не сможет сварить борщ для ее супруга так, что ему понравится. Поэтому эту миссию Сумская взяла на себя и утверждает, что ей даже нравится это «состояние домохозяйки». А вот брать на работу личную помощницу она отказалась по другой причине.

«Подошла ко мне недавно девчоночка: "Возьмите меня на работу". "Какую ты зарплату хочешь?" — "$500 меня устроит". "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай и буду носить сумочку"», — заявила актриса.

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Сумская является обладательница званий «Заслуженная артистка Украины» и «Народная артистка Украины». С 1996 года артистка замужем за коллегой Виталием Борисюком, у пары есть общая 18-летняя дочь. А старшей дочери Сумской от первого брака сейчас 30 лет. Тот союз певицы просуществовал 5 лет.

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