Тарзан полетел на африканский остров вслед за своей женой, чтобы «не оставлять ее одну наедине с дикой природой», где решил восстановить отношения с супругой, давшие трещину из-за его измены.
Стриптизер взял в Африку весомый аргумент — кольцо за 9 тысяч долларов (660 тысяч рублей) с редким камнем танзанитом. Считается, что этот минерал приносит любовь в отношения, противостоит конфликтам и привлекает финансовое благополучие.
«Я уже не думала и не гадала, что это может со мной произойти. Через 20 лет я выхожу замуж за того же человека, только на Занзибаре, в племени. Ну не удивительно ли?» — отреагировала Королева на предложение своего мужа.
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