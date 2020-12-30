Певицу украинского происхождения Наташу Королеву позвали замуж прямо во время съемок реалити-шоу «Остров», куда артистка приехала «перезагрузиться от «тяжелого 2020 года». Причем исходило предложение от ее действующего мужа стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), сообщила teleprogramma.pro 29 декабря

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Стриптизер взял в Африку весомый аргумент — кольцо за 9 тысяч долларов (660 тысяч рублей) с редким камнем танзанитом. Считается, что этот минерал приносит любовь в отношения, противостоит конфликтам и привлекает финансовое благополучие.

«Я уже не думала и не гадала, что это может со мной произойти. Через 20 лет я выхожу замуж за того же человека, только на Занзибаре, в племени. Ну не удивительно ли?» — отреагировала Королева на предложение своего мужа.

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