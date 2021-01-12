Украинская телеведущая Ольга Фреймут, известная своим блогом об этикете, дала своим подписчикам совет, по каким рецептам лучше всего готовить. Этому она посвятила новое видео у себя в Instagram 11 января

«Друзья, мое издательство представляет уникальную книгу западно-украинских рецептов 30-х годов прошлого века. Практические переписи горожанок на каждый день, которые мы перевели с польского, адаптировали и испытали. Для удобства я дописала отдельный раздел о столовом этикете», — рассказала ведущая.

Фреймут добавила, что томик, по которой издана новая книга рецептов, «окутан тайной», а появился он у артистки благодаря ее учительнице английского, которая решила подарить раритет своей именитой ученице. Ведущая заявила, что делится с земляками не просто правилами приготовления, а информацией, которая «прошла войну, пожар, забвение».

«Шарлипуха», котлеты с яблоком и жареные огурцы: в сеть попали рецепты любимых блюд Пугачевой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Ольги Фреймут стали предметом шуток среди медийных персон, ее уже пародировали певица Анастасия Приходько и ведущая Леся Никитюк.

Ранее Фреймут рассказывала, как использовать смайлики в переписке согласно этикету, как правильно держать бокал, как носить очки и пользоваться салфеткой, а пожелание приятного аппетита ведущая назвала советским атавизмом.

Ранее издание Украина.ру публиковало другой совет ведущей: Фреймут объяснила украинцам, что в тарелке не все съедобно.