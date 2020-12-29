Украинская телеведущая Ольга Фреймут, известная своим блогом об этикете, рассказала украинцам, стоит ли подбирать хлебом остатки еды с тарелки. Этому она посвятила новое видео у себя в Instagram 28 декабря

«Можно хлебом вымачивать остатки пищи? Нет. Едим только то, что едят приборами», — научила своих подписчиков ведущая.

«Ну конечно, оставлю я», «Дома я выпиваю с тарелки», «Да ну нет, а как же летом, после домашнего салатика с помидорками и луком, свежим батончиком потом всю эту песню вымокать и съесть??? Я ради этого момента салат ем», «Глядя на вас, я везде ем как свинка», — отреагировали пользователи сети.

«Покусился на гардероб Газманова»: Киркоров превратился в алкоголика © Филипп Киркоров/Инстаграм Ольги Фреймут стали предметом шуток среди медийных персон, ее уже пародировали певица Анастасия Приходько и ведущая Леся Никитюк.

Ранее Фреймут рассказывала, как использовать смайлики в переписке согласно этикету, как правильно держать бокал, как носить очки и пользоваться салфеткой, а пожелание приятного аппетита ведущая назвала советским атавизмом.

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