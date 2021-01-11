Певица, уроженка Украины, Вера Брежнева продемонстрировала на днях в своем Instagram новое фото, которое вызвало широкое обсуждение в комментариях. В итоге исполнительница не сдержалась и ответила нескольким своим критикам

Лазарев сделал комплимент Лорак матом © Ани Лорак/Инстаграм

«Вера, вы так прекрасно выглядите!! Я не могу понять одного, как у Вас родинка слева направо перемещается?! И для чего это..?! Вы и так прекрасны!», — задался вопросом один из подписчиков звезды.

Брежнева решила ответить лично.

«Как бы если вы не знаете, когда селфи снимаешь, то фиксируется зеркальное изображение», — написала певица.