«Я всегда ему рада… всегда хочу его.. всегда очень его жду… люблю его ласковые прикосновения… и зимой особенно по нему скучаю…. СОЛНЦЕ. мне кажется, что я Солнечная батарейка», — подписала снимок Брежнева.
«Вера, вы так прекрасно выглядите!! Я не могу понять одного, как у Вас родинка слева направо перемещается?! И для чего это..?! Вы и так прекрасны!», — задался вопросом один из подписчиков звезды.
Брежнева решила ответить лично.
«Как бы если вы не знаете, когда селфи снимаешь, то фиксируется зеркальное изображение», — написала певица.