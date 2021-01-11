Популярный украинский музыкант и продюсер Андрей Данилко станет одним из детективов в новом шоу «Маска» на канале «Украина». Об этом на днях рассказали на сайте u-news.com

Формат шоу предполагает, что звезды и зрители в роли детективов должны по вокалу и мельчайшим деталям отгадывать, какой замаскированный артист выступает на сцене. Данилко станет одним из таких детективов.

Вместе жили: Кравчук похвастался, что проведет у Данилко новогоднюю ночь © Верка Сердючка/Инстаграм Верки Сердючки. Кроме того, он уже пробовал себя и в роли судьи, оценивая певцов на национальном отборе на «Евровидение».

«Готовясь к шоу, смотрел его аналоги в других странах и был в шоке: вот как можно понять, кто скрывается за масками? Так что буду откровенным: сижу, переживаю — угадаю — не угадаю, хотя со знакомыми должно быть проще», — рассказал Данилко.

В соцсетях зрители заявили, что давно ждут возвращения Данилко на телеэкраны и очень рады его участию в новом шоу. Кроме него звездными детективами станут Оля Полякова, Настя Каменских и певец DZIDZIO.