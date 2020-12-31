По мнению исполнительницы, предстоящий год будет еще сложнее, чем уходящий, и к этому нужно готовиться. Если карантин продлится долго, считает Кароль, не нужно унывать и жаловаться, лучше искать другие пути самореализации и заработка.
К слову, в 2020-м артистка открыла свою линию ювелирных украшений, коллекцию обуви и даже создала авторскую свечу в виде обнаженной Тины Кароль.
Певица ответила, почему не поддержала акцию протеста украинских селебрити под Кабинетом министров страны, инициированную певицей Олей Поляковой. По мнению Кароль, весной это еще, возможно, и было обосновано, но сейчас, когда концерты разрешены, пусть и не с полным залом, смысла в возмущении нет.
«Кто что запрещает? Рентабельно это или нет, уже другой разговор. Давайте концерты онлайн. Такая же ситуация не только у нас, но и в других странах. Меньше всего хочется, не дай бог, услышать, что на твоем концерте все заразились и померли», — заявила Кароль.
Ранее мы писали: На Украине можно купить Тину Кароль и сжечь ее.