Украинская певица Тина Кароль дала большое предновогоднее интервью, в котором рассказала о прожитом 2020 и планах на наступающий 2021 год, пишет газета «КП в Украине» 31 декабря

По мнению исполнительницы, предстоящий год будет еще сложнее, чем уходящий, и к этому нужно готовиться. Если карантин продлится долго, считает Кароль, не нужно унывать и жаловаться, лучше искать другие пути самореализации и заработка.

К слову, в 2020-м артистка открыла свою линию ювелирных украшений, коллекцию обуви и даже создала авторскую свечу в виде обнаженной Тины Кароль.

Певица ответила, почему не поддержала акцию протеста украинских селебрити под Кабинетом министров страны, инициированную певицей Олей Поляковой. По мнению Кароль, весной это еще, возможно, и было обосновано, но сейчас, когда концерты разрешены, пусть и не с полным залом, смысла в возмущении нет.

«Кто что запрещает? Рентабельно это или нет, уже другой разговор. Давайте концерты онлайн. Такая же ситуация не только у нас, но и в других странах. Меньше всего хочется, не дай бог, услышать, что на твоем концерте все заразились и померли», — заявила Кароль.

Ранее мы писали: На Украине можно купить Тину Кароль и сжечь ее.