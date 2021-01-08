На входе в супермаркет работники магазина объясняют покупателям, что оплатить на кассе те могут только товары первой необходимости, которые внесены в список разрешенных. Но забрать с собой можно и любые другие, при условии онлайн-покупки.
«А разве это справедливо?», «Молодцы, с любой ситуации можно найти выход», «Рынки и торговые площади ТРЦ закрылись. Почему работает Эпицентр? Опять!?», «Дело не в этом, а в том что ограничения либо одни для всех, либо никаких ограничений», — написали пользователи сетей.
На территории Украины в пятницу, 8 декабря, начал действовать локдаун, введенный правительством страны из-за пандемии коронавируса. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты все учебные заведения, за исключением детских садов, а также прекращают работу торговые центры, рынки, учреждения культуры. Кафе, барам и ресторанам разрешено функционирование только на вынос.
В прошлом слово «локдаун» использовалось для описания строгой изоляции заключенных в тюрьмах.