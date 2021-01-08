Руководство строительного супермаркета «Эпицентр» нашло способ работать и в новый карантин с 8 по 24 января. Сейчас торговый центр полностью открыт для покупателей. В чем секрет - сообщает «РБК-Украина» 8 января

Треть украинцев, госпитализированных с COVID-19, находятся в тяжелом состоянии © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«А разве это справедливо?», «Молодцы, с любой ситуации можно найти выход», «Рынки и торговые площади ТРЦ закрылись. Почему работает Эпицентр? Опять!?», «Дело не в этом, а в том что ограничения либо одни для всех, либо никаких ограничений», — написали пользователи сетей.

На территории Украины в пятницу, 8 декабря, начал действовать локдаун, введенный правительством страны из-за пандемии коронавируса. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты все учебные заведения, за исключением детских садов, а также прекращают работу торговые центры, рынки, учреждения культуры. Кафе, барам и ресторанам разрешено функционирование только на вынос.

В прошлом слово «локдаун» использовалось для описания строгой изоляции заключенных в тюрьмах.