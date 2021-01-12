На последних фото, которые Успенская разместила в сети, она позирует в желтом облегающем платье, выдающем отсутствие нижнего белья, и черном обтягивающем кожаном костюме.
«Пошло и мерзко. Соски зачем выставлять?», «Вам сколько лет? Такое выставлять…», «Только одна я вижу кривой фотошоп?», «Что с тобой, чего тебя так перекосило? Чудо ты наше луковое», — отреагировали пользователи.
В последнее время новости о певице Любови Успенской появляются в СМИ не о ее концертах или новых песнях, а о сложных взаимоотношениях с дочерью Татьяной Плаксиной, которая уехала жить в США.
Ранее мы писали: Успенская нашла новую подругу, но фанаты только разозлились.