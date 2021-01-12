Уроженка Киева, певица Любовь Успенская активно ведет свой Instagram, где делится с поклонниками не только новостями о творчестве, но и своими новыми снимками. Последние посты 66-летней артистки вызвали возмущение фоловеров ее желанием казаться моложе, чем есть

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«Пошло и мерзко. Соски зачем выставлять?», «Вам сколько лет? Такое выставлять…», «Только одна я вижу кривой фотошоп?», «Что с тобой, чего тебя так перекосило? Чудо ты наше луковое», — отреагировали пользователи.

В последнее время новости о певице Любови Успенской появляются в СМИ не о ее концертах или новых песнях, а о сложных взаимоотношениях с дочерью Татьяной Плаксиной, которая уехала жить в США.

Ранее мы писали: Успенская нашла новую подругу, но фанаты только разозлились.