Киевлянка, певица Любовь Успенская призналась, что нашла новую подружку - ведущую Иду Галич, которая является ровесницей ее дочери. Общее фото, сделанное в домашней обстановке, Успенская выложила в Instagram 15 декабря

«Очень приятная встреча с лучезарной Идой. Заказали суши. Звоним узнать, где заказ», — написала Успенская.

Успенская задумалась о вечном и составила завещание © Любовь Успенская/Инстаграм

«Дочурке бы позвонила! Избаловала ее, теперь плоды пожинаешь! Любовь была удушающей!», «Люба, к сожалению, давно не королева, а очень пожилая женщина с тяжелым тюнингом и слоем штукатурки 3 см, депрессией и лишним весом», «Как у дочери дела???», «Глаза у Успенской всегда как будто под кайфом», — прокомментировали фото пользователи.

К слову, Любови Успенской 66 лет, ее дочери Татьяне Плаксиной — 31, а новой подруге матери — 30. Известно, что мать и дочь не общаются, не так давно звездная наследница уехала в США. Там она появилась на ток-шоу, где рассказала, что мать над ней издевалась.

В свою очередь Успенская поучаствовала в аналогичной программе в России, на эфире которой обвинила свою дочь в неадекватном поведении и употреблении наркотиков.