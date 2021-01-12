Позже выяснилось, что Шульгин катается на курорте на горных лыжах не один, а с отцом своей супруги Лианы. Мужчины отдыхают по полной: ходят в баню и сауну, плавают в бассейне.
Подписчики Шульгина раскритиковали молодого отца за то, что уехал от только что родившей жены, оставив ее одну. Однако сама супруга звездного наследника вступилась за мужа, заявив, что он много работает и заслужил отдых, а она не смогла полететь с новорожденной.
«Он очень хотел лететь вместе», — отметила она в Instagram Stories.
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