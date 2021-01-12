Позже выяснилось, что Шульгин катается на курорте на горных лыжах не один, а с отцом своей супруги Лианы. Мужчины отдыхают по полной: ходят в баню и сауну, плавают в бассейне.

Украинская певица и модель засветила обнаженную грудь - фото
Украинская певица и модель засветила обнаженную грудь - фото
© Даша Астафьева/Инстаграм
Подписчики Шульгина раскритиковали молодого отца за то, что уехал от только что родившей жены, оставив ее одну. Однако сама супруга звездного наследника вступилась за мужа, заявив, что он много работает и заслужил отдых, а она не смогла полететь с новорожденной.

«Он очень хотел лететь вместе», — отметила она в Instagram Stories.

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