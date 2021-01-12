Сын певицы Валерии Арсений Шульгин, 1 января ставший папой дочки Селин, улетел на отдых в Сочи, оставив новорожденную и ее мать одних, сообщил на днях NEWS.ru

Позже выяснилось, что Шульгин катается на курорте на горных лыжах не один, а с отцом своей супруги Лианы. Мужчины отдыхают по полной: ходят в баню и сауну, плавают в бассейне.

Украинская певица и модель засветила обнаженную грудь - фото © Даша Астафьева/Инстаграм

«Он очень хотел лететь вместе», — отметила она в Instagram Stories.

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