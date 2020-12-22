«Коллаборация Tina Karol & Teplo Candle. Идейный вдохновитель — Тина Кароль», — подписала она.
По данным производителя, на создание этой свечи ушло более 700 часов работы художников, дизайнеров, скульпторов и мастеров по заливке. Изделие ароматизированное, излучает ароматы сандала. Стоимость одной такой фигурки — 1800 гривен, что в рублях составляет примерно 5 тысяч.
«Красота. Блин, но цена, конечно, очень завышена. Это $64», «Ах и цена, "Вау"», — изумились подписчики звезды.
Тем не менее желающие приобрести Тину Кароль, которую можно будет сжечь, нашлись практически сразу.
Ранее издание Украина.ру рассказывало о том, что Данилко расцвел рядом с декольте Кароль.