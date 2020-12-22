Украинская певица Тина Кароль презентовала свечу, отлитую с ее изображением в полный рост, которую теперь сможет купить любой желающий. Об этом у себя Instagram 22 декабря сообщила сама артистка

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