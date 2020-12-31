Лазарев заявил, что совсем не расстроился из-за такого итога, он уже придумал меню в виде селедки под шубой, холодца и жульена и спросил у детей, написали ли они письма Деду Морозу.
Дочь заказала игрушки, а сын написал целый список, куда вошли лего, машинки и даже рюкзак. Артист рассказал, что уже заказал аниматора, чтобы тот принес указанные подарки в костюме Деда Мороза.
Певец признался, что визит зимнего волшебника в его семью в этом году чуть не сорвался из-за взрослого вопроса 6-летнего сына: правда ли, что Деда Мороза не существует?
«Я обалдел. В этот раз удалось его чуть-чуть перехитрить, но на следующий год, думаю, уже не получится», — сказал певец.
Лазарев воспитывает 6-летнего Никиту и 2-летнюю Аню, которых родила суррогатная мать, личность биологической матери своих чад певец не раскрывает.
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