Украинская певица Maruv порадовала фанатов очередным эротическим образом в костюме «садо-мазо», но фанаты обратили внимание, что она поправилась. Одни связали это с любовью к еде, другие - с возможным интересным положением артистки. Новое фото она разместила в своем в Instagram 27 декабря

«Хотите предновогодний онлайн-концерт? Чем больше лайков и комментов под этим постом, тем больше шансов на концерт», — предложила певица сделку своим поклонникам.

Украинка с бюстом-великаном показала, на какие «булки» надо мазать икру © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Толстая», «Когда одетой пела то "так себе", а когда в экипировке "садо-мазо"- тогда — талантище», «Чего вы такие все злые?!! Не толстая, а в положении», «Титямбы конечно знатные», «Как силиконовые шланги на Субару», «Таких же мощных сисюль не было», — порассуждали пользователи.

В 2019 году Maruv, по паспорту Анна Корсун, стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение», однако отказалась от конкурса, заявив, что не готова выступать «с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков».