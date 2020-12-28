«Хотите предновогодний онлайн-концерт? Чем больше лайков и комментов под этим постом, тем больше шансов на концерт», — предложила певица сделку своим поклонникам.
Комментариев под постом оказалось и правда немало, вот только обсуждали фанаты внешний вид Maruv. Она в очередной раз предстала в эротическом костюме, максимально открывающем прелести девушки. Соски на снимке исполнительница прикрыла стикерами в Instagram.
«Толстая», «Когда одетой пела то "так себе", а когда в экипировке "садо-мазо"- тогда — талантище», «Чего вы такие все злые?!! Не толстая, а в положении», «Титямбы конечно знатные», «Как силиконовые шланги на Субару», «Таких же мощных сисюль не было», — порассуждали пользователи.
В 2019 году Maruv, по паспорту Анна Корсун, стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение», однако отказалась от конкурса, заявив, что не готова выступать «с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков».