В разных изданиях появлялась информация о том, что Королева очень обиделась на своего давнего друга Малахова за шоу об измене ее супруга и даже хотела подать на ведущего в суд. Вот только сам шоумен заявил, что все было совсем наоборот: он дал певице неделю, чтобы она погасила скандал.
Однако через несколько дней любовница Тарзана Анастасия Шульженко появилась в эфире ток-шоу «Первого канала». Малахов снова позвонил Королевой и сказал, что теперь, дабы все прояснить, ей стоит прийти к нему в эфир. Певица отказалась, но тут же пошла на интервью к журналистке Ксении Собчак.
«Я сделал все возможное, чтобы оградить ее (Наташу Королеву. — Ред.) от этого скандала, который она могла решить с этой женщиной, с Сережей могла решить. У них была неделя», — заявил ведущий.
Несмотря на взаимную обиду, Малахов подчеркнул, что готов общаться с Королевой, предложив разделить работу и личное.
Читайте также: Королева получила предложение руки и сердца с кольцом за $9 тысяч.