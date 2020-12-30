Ведущий Андрей Малахов признался, что узнал об истории с изменой стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) своей жене певице Наташе Королевой задолго до того, как она прогремела в СМИ и предлагал артистке решить вопрос внутри семьи. Об этом он рассказал в программе «Алена, блин!», вышедшей на YouTube 30 декабря

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Однако через несколько дней любовница Тарзана Анастасия Шульженко появилась в эфире ток-шоу «Первого канала». Малахов снова позвонил Королевой и сказал, что теперь, дабы все прояснить, ей стоит прийти к нему в эфир. Певица отказалась, но тут же пошла на интервью к журналистке Ксении Собчак.

«Я сделал все возможное, чтобы оградить ее (Наташу Королеву. — Ред.) от этого скандала, который она могла решить с этой женщиной, с Сережей могла решить. У них была неделя», — заявил ведущий.

Несмотря на взаимную обиду, Малахов подчеркнул, что готов общаться с Королевой, предложив разделить работу и личное.

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