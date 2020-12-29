Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, экс-глава прокуратуры Крыма Наталья Поклонская выложила 29 декабря в Instagram фото в компании певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана)

«Вау! Копалась в старых фото и нашла. Еще покопаюсь, может, и с президентом Украины найду», — подписала Поклонская снимок.

Отдыхали вместе: Поклонская рассказала о связи с Зеленским © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Часть подписчиков обратила на платье Поклонской особое внимание, поскольку создается впечатление, что наряд прозрачный.

«Вы красавица», «Вот угораздило-то», «Это засвет или блеск?», «Когда вижу Тарзана, всегда хочется сказать — старый пердун», «Хайп решили словить», «При всем уважении к этой паре и всех минусах прошлых президентов Украины повествовать о них в одном предложении моветон», «А чем вам Тарзан не президент Украины? Чем он хуже теперешнего клоуна?» — написали в комментариях к фото.