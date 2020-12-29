«Вау! Копалась в старых фото и нашла. Еще покопаюсь, может, и с президентом Украины найду», — подписала Поклонская снимок.
На фото Поклонская, Тарзан и Королева позируют на фоне огромного аквариума. При этом Королева — в повседневном полосатом топе и без мейкапа, Тарзан в белоснежной рубашке с вышивкой, а Поклонская — в декольтированном платье с открытыми плечами.
Часть подписчиков обратила на платье Поклонской особое внимание, поскольку создается впечатление, что наряд прозрачный.
«Вы красавица», «Вот угораздило-то», «Это засвет или блеск?», «Когда вижу Тарзана, всегда хочется сказать — старый пердун», «Хайп решили словить», «При всем уважении к этой паре и всех минусах прошлых президентов Украины повествовать о них в одном предложении моветон», «А чем вам Тарзан не президент Украины? Чем он хуже теперешнего клоуна?» — написали в комментариях к фото.