В сети появился снимок, где певица Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин позируют у елки со своими друзьями. Казалось бы, ничем не примечательное фото очень удивило пользователей. Об этом написала газета «Московский комсомолец» 29 декабря

«В замке Галкина всегда весёлые компании и позитив», — говорится в публикации группы.

«Покусился на гардероб Газманова»: Киркоров превратился в алкоголика © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Галкин в музее восковых фигур», «Алла уже похожа на какую-то куклу. Совсем неестественная», «Дом престарелых», «Одна пластика, бабульки, успокойтесь», «Круто! Все старые! И у всех подтяжка отличная», «Много женщин… одна даже прихватила Максима», — написали пользователи.

И действительно, внимательные поклонники обнаружили, что на опубликованном фото супруга Аллы Пугачевой держит за талию не жена.

Читайте также: «Вот до чего доводит маразм»: в сети появился совместный снимок Пугачевой и Ротару.