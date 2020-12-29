«В замке Галкина всегда весёлые компании и позитив», — говорится в публикации группы.
Из всех присутствующих на снимке у елки Пугачева единственная, чье лицо не выражает никаких эмоций и выглядит при этом очень неестественно, отметили подписчики.
«Галкин в музее восковых фигур», «Алла уже похожа на какую-то куклу. Совсем неестественная», «Дом престарелых», «Одна пластика, бабульки, успокойтесь», «Круто! Все старые! И у всех подтяжка отличная», «Много женщин… одна даже прихватила Максима», — написали пользователи.
И действительно, внимательные поклонники обнаружили, что на опубликованном фото супруга Аллы Пугачевой держит за талию не жена.
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