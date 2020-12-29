Архивное фото российской певицы Аллы Пугачевой и украинской исполнительницы Софии Ротару появилось на фан-странице 28 декабря

На фото артистки позируют в компании внуков Ротару — Анатолия и Софии Евдокименко. Причем обе певицы мило улыбаются, вопреки расхожему мнению, что между женщинами жесткая конкуренция и давняя вражда, Пугачева даже обнимает внука Ротару.

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«На фото Пугачева и Ротару выглядят ровесниками своих внуков, вот до чего доводит старческий маразм», «Каждая артистка, которая увлекается пластикой, уверяет всех, либо у нее хорошая генетика либо у нее хорошая кожа, поэтому она в 71-73 года выглядит на 25 лет, и так они нас об этом уверяют уже 30 лет», — написали пользователи.

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