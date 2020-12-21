Украинская теннисистка Элина Свитолина показала на днях в Instagram шутливое видео с тренировки из серии «пока тренер отвернулся», коими изобилуют соцсети, где люди чаще всего падают и даже травмируются

«Когда тренер оставил на 5 минут», — подписала видео теннисистка.

На кадрах спортсменка занимается на эллиптическом тренажере, но упражнение делает то задом наперед, то на одной ноге, то стоит двумя ногами на одной платформе, имитируя спуск на сноуборде или лыжах, то смотрит вдаль, пытаясь что-то рассмотреть.

Свитолина относится с юмором к тренировкам и часто публикует записи из серии «ожидание-реальность» или выкладывает в сеть свои снимки, где «тренер сказал, еще один подход».

В августе 2020 года американский финансово-экономический журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В их число вошла украинка Элина Свитолина, годовой доход которой оценивается в 5,4 млн долларов (394 млн руб.).