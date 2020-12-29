На снимке модель одета в обтягивающее черное платье с длинными рукавами, которое подчеркивает огромную грудь и контрастирующие с ней худые ноги девушки.
Обычно посты модели набирают огромное количество критических, а порой и просто оскорбительных комментариев относительно ее внешности, но эта запись заставила подписчиков посочувствовать девушке.
«Ножки как спичечки», «Действительно пи*дец», «На кухню срочно», «Бедолажка», «Пожалуйста, кушай», «Анорексия уже», — написали подписчики.
Алена Омович — известная киевская модель, сделавшая серию пластических операций, в результате которых к девушке приклеились эпитеты «украинская Кардашьян» и «червь» из фильма «Люди в черном».
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