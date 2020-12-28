Юморист Максим Галкин рассказал фанатам о скульптуре, которая полгода назад появилась на территории участка, расположенного вокруг семейного замка комика и его супруги певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий пост с фото и видео Галкин разместил в своем Instagram 27 декабря

Подольская и Пресняков похвастались новой квартирой и нарвались на критику © Наталья Подольская/Инстаграм Андрей Налич.

«В этой скульптуре сочетается и мощь, и динамика, и воздушность, и лаконичность. Это была непростая технологическая задача, учитывая, что высота скульптуры из нержавеющей стали более 7 метров, а вес более тонны, при этом изгибы змея держатся без каких-либо дополнительных подпорок», — рассказал Галкин.

«Почему же св. Георгия таким маленьким сделали? Это ведь такой важный святой. Хотя интерпретация, конечно, любопытная», «Едва нашла Георгия», «Издалека смотрится как энергетическая спираль», «Он притянет к себе грозу», «Очень воздушно выглядит, не подумаешь, то весит около тонны», — оценили скульптуру поклонники.

Кстати, скульптор — отец известного музыканта Петра Налича.

Читайте также: Экстрасенс предсказала судьбу детей Пугачевой и Галкина.