По словам артиста, подписчики в последнее время часто его спрашивали, что за новый арт-объект попадает в кадр на видео прогулок с детьми. Галкин представил на суд зрителей авторский памятник «Георгий и змей», который создал скульптор Андрей Налич.
«В этой скульптуре сочетается и мощь, и динамика, и воздушность, и лаконичность. Это была непростая технологическая задача, учитывая, что высота скульптуры из нержавеющей стали более 7 метров, а вес более тонны, при этом изгибы змея держатся без каких-либо дополнительных подпорок», — рассказал Галкин.
«Почему же св. Георгия таким маленьким сделали? Это ведь такой важный святой. Хотя интерпретация, конечно, любопытная», «Едва нашла Георгия», «Издалека смотрится как энергетическая спираль», «Он притянет к себе грозу», «Очень воздушно выглядит, не подумаешь, то весит около тонны», — оценили скульптуру поклонники.
Кстати, скульптор — отец известного музыканта Петра Налича.
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