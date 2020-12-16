«Как правильно и элегантно аплодировать? Руки вверх? Нет! Ладони должны быть на уровне груди. Головушка — едва наклонена в сторону», — научила ведущая своих фолловеров.
Отдельные подписчики Фреймут согласились, что хлопать в ладоши, активно размахивая руками, некрасиво, но многие сочли поучения ведущей оторванными от реальности, особенно на рок-концертах. Причем больше всех видеоурок возмутил украинскую певицу Олю Полякову.
«Не, на моих концертах так не подойдет!» — ответила звезда.
Уроки этикета от Ольги Фреймут стали предметом шуток среди медийных персон, ее уже пародировали певицы стеба среди коллег по шоу-бизнесу. Телеведущую уже спародировали певица Анастасия Приходько и ведущая Леся Никитюк.
Ранее Фреймут рассказывала, как использовать смайлики в переписке согласно этикету, как правильно есть хлеб и держать бокал, как носить очки и пользоваться салфеткой, а пожелание приятного аппетита ведущая назвала советским атавизмом.