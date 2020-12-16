Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ведет в своих соцсетях курсы по этикету, рассказала подписчикам, как правильно аплодировать. Этому она посвятила новое видео у себя в Instagram 16 декабря

«Как правильно и элегантно аплодировать? Руки вверх? Нет! Ладони должны быть на уровне груди. Головушка — едва наклонена в сторону», — научила ведущая своих фолловеров.

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«Не, на моих концертах так не подойдет!» — ответила звезда.

Уроки этикета от Ольги Фреймут стали предметом шуток среди медийных персон, ее уже пародировали певицы стеба среди коллег по шоу-бизнесу. Телеведущую уже спародировали певица Анастасия Приходько и ведущая Леся Никитюк.

Ранее Фреймут рассказывала, как использовать смайлики в переписке согласно этикету, как правильно есть хлеб и держать бокал, как носить очки и пользоваться салфеткой, а пожелание приятного аппетита ведущая назвала советским атавизмом.