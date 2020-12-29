На новом фото Добкина позирует в прозрачном платье, лиф которого расшит стразами, создающими эффект капель дождя на груди. Сквозь прозрачную ткань полностью видны руки девушки, изобилующие татуировками.
«Заходим в Новый год красиво», — пишет она.
«Безумно красива. Генофонд Украины не утерян!», «Красоточка!», «Дочь богатого обязана быть красоточкой и развлекать массы! А иначе на что еще тратить халявные денюжки, как не на развлекалово», — отметили пользователи.
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