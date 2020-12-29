Дочь бывшего мэра Харькова и экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Михаила Добкина продолжает делиться с подписчиками откровенными фото, несмотря на рождение ребенка. Очередной снимок она опубликовала в Instagram 28 декабря

«Не дай бог, так жить»: Приходько натравила на свою 10-летнюю дочь полицейских © Депо Украина

«Заходим в Новый год красиво», — пишет она.

«Безумно красива. Генофонд Украины не утерян!», «Красоточка!», «Дочь богатого обязана быть красоточкой и развлекать массы! А иначе на что еще тратить халявные денюжки, как не на развлекалово», — отметили пользователи.

Читайте также: «Мир будет восстановлен»: Добкин об отношениях РФ и Украины.