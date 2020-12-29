Бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной Рады Михаил Добкин 28 декабря в интервью RT заявил о возможности нормализации отношений Украины и России

Украина перестала быть самостоятельной страной, способной поддерживать правопорядок — зампостпреда РФ © Daniel Tokarets / flickr

«Там, где выгодно, как правило, стараются не ругаться и обходить острые углы. Потому что, торгуя, общаясь, развиваясь, сложно воевать. Даже ругаться сложно. Поэтому мир будет восстановлен», — считает он.

Добкин заверил, что «ничего невозможного нет».

«Мы будем удивляться, как могло быть такое время, когда мы ненавидели друг друга, убивали друг друга, как угодно говорите, но переживали плохие времена», — считает он.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.