Модель и блогер Алена Омович, которую в соцсетях называют украинской Кардашьян, не устает ежедневно радовать своих подписчиков все новыми и новыми обнаженными снимками. В этот раз девушка поинтересовалась у поклонников, любят ли они мороженое. Пост она выложила в Instagram 21 декабря

На фото с вопросом о лакомстве модель сама ест эскимо в рожке в одном нижнем белье, при этом на ее ягодице мороженым нарисовано сердечко.

Ивлеева «сделала» попу, как у Ким Кардашьян — видео © Настя Ивлеева/Инстаграм

«Уже можно и п*зду показывать», «Шрамы видны…», «Алена, что вы творите», — возмутились пользователи сети.

Алена Омович — известная киевская модель, сделавшая серию пластических операций, в результате которых к девушке приклеились эпитеты «украинская Кардашьян» и «червь» из фильма «Люди в черном».