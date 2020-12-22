На фото с вопросом о лакомстве модель сама ест эскимо в рожке в одном нижнем белье, при этом на ее ягодице мороженым нарисовано сердечко.
Ракурс снимка девушка выбрала снизу, так, что подписчикам оказалась практически целиком видна ее промежность.
«Уже можно и п*зду показывать», «Шрамы видны…», «Алена, что вы творите», — возмутились пользователи сети.
Алена Омович — известная киевская модель, сделавшая серию пластических операций, в результате которых к девушке приклеились эпитеты «украинская Кардашьян» и «червь» из фильма «Люди в черном».
Ранее издание Украина.ру сообщало об очередном эпатажном снимке Омович: «Да она сейчас лопнет»: киевская модель не смогла натянуть платье на грудь.