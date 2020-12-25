Певец Сергей Лазарев отреагировал на появление новых снимков украинской певицы Ани Лорак в ее Instagram, размещенных 24 декабря. Артист даже сделал своей коллеге и подруге комплимент, только в свойственной ему манере

«Ох*енно!» — написал Лазарев под постом певицы.

Могилевская показала, на чем катается со «своим» миллионером Рыжовым © Наталия Могилевская/Инстаграм

«Сергей, будьте сдержаннее. Некрасиво!», «Извините, но от вас неприятно читать мат. Мы все любим Каролину и в восторге от этой красоты. Но вы молодой отец и великолепный артист, держите марку», — ответили фанаты.

Лорак и Лазареву приписывают тайный роман из-за того, что звезды часто появляются на тусовках звезд вместе, несмотря на то, что оба артиста эту информацию опровергают.

Часто в соцсетях обсуждают и интимную связь певца с ведущей Лерой Кудрявцевой, несмотря на то, что она с 2013 года замужем за российским хоккеистом Игорем Макаровым. Кстати, ее Лазарев тоже не так давно обложил матом.