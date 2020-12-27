Участница программы «Битва экстрасенсов» на «ТНТ», медиум Мариам Циминтия предсказала дальнейшую судьбу детей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина — двойняшек Лизы и Гарри. Об этом написала «Экспресс газета» 25 декабря

Киркоров решил жениться и рассекретить избранницу © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Так, уверена медиум, Лиза напишет книгу, а возможно и не одну, и сделает карьеру в любой понравившейся ей сфере, и скорее всего, это будет что-то медийное.

А вот Гарри, считает экстрасенс, не захочет пойти по стопам мамы и папы. Гарри, уверена Циминтия, займется бизнесом и раньше своей сестры задумается о создании семьи.

«Он — прекрасный человек, который будет держать свое дело и даже не одно! Женится Гарри раньше, чем выйдет замуж Лиза», — резюмировала экстрасенс.

Ранее издание Украина.ру писало: «У вас и на лошадях можно!»: Галкин показал, как развлекаются дети в замке.