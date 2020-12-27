По словам экстрасенса, звездные дети, конечно, имеют куда больше возможностей, чем все остальные маленькие россияне, но успех двойняшек ждет еще и потому, что они «родились под счастливой звездой».
Так, уверена медиум, Лиза напишет книгу, а возможно и не одну, и сделает карьеру в любой понравившейся ей сфере, и скорее всего, это будет что-то медийное.
А вот Гарри, считает экстрасенс, не захочет пойти по стопам мамы и папы. Гарри, уверена Циминтия, займется бизнесом и раньше своей сестры задумается о создании семьи.
«Он — прекрасный человек, который будет держать свое дело и даже не одно! Женится Гарри раньше, чем выйдет замуж Лиза», — резюмировала экстрасенс.
Ранее издание Украина.ру писало: «У вас и на лошадях можно!»: Галкин показал, как развлекаются дети в замке.