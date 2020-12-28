Украинские звезды продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, его супруга певица Настя Каменских отметили католический праздник на вечеринке с украинским дресс-кодом. Соответствующее фото артист опубликовал в Instagram 27 декабря

«Мракобесие»: Валерия нагрубила поклонникам из-за Рождества © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Кристина Храновская. Для медийных гостей был установлен дресс-код — украинская национальная одежда.

Помимо Потапа и Насти Каменских, на празднике побывали их друзья и соседи — супруги-телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, они тоже были одеты в вышиванки.

«Всех с праздниками», — подписал Потапенко фото с праздника.

«Мне очень "нравится" игра в "патриота" на публику», «Настя Каменских — украинка? Что?» — отреагировали подписчики.

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