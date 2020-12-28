Празднование католического Рождества в Киеве устроила владелица детского бутика и представитель бренда Chloe на Украине Кристина Храновская. Для медийных гостей был установлен дресс-код — украинская национальная одежда.
Помимо Потапа и Насти Каменских, на празднике побывали их друзья и соседи — супруги-телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, они тоже были одеты в вышиванки.
«Всех с праздниками», — подписал Потапенко фото с праздника.
«Мне очень "нравится" игра в "патриота" на публику», «Настя Каменских — украинка? Что?» — отреагировали подписчики.
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