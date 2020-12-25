В этом году селебрити активно жаловались на отсутствие концертов из-за карантина и, как следствие, — пошатнувшееся материальное положение. Кто-то, несмотря на это, решил встреть наступающий год дома, например музыканты Потап и Настя Каменских, а сколько заработают остальные, сообщила «Страна.ua» 24 декабря

Украинский певец и танцовщик Дима Коляденко планирует в предстоящую новогоднюю ночь выступить на частном мероприятии за 7 тысяч долларов (500 тысяч рублей).

Отравление Макса Барских: менеджер артиста рассказала правду © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Наталия Могилевская на территории украинского горнолыжного курорта Буковель за сумму примерно в 25 тысяч долларов (1 миллион 850 тысяч рублей).

Поп-исполнительница Оля Полякова за новогоднюю ночь планирует посетить три частные вечеринки, причем за каждый такой корпоратив получит по 50 тысяч долларов (3 миллиона 700 тысяч рублей).

По данным СМИ, певец Дима Монатик будет выступать со своими помощниками в Киеве и это обойдется заказчикам в 100 тысяч долларов (7 миллионов 400 тысяч рублей).

Студия «Квартал 95» 30 декабря даст концерт во Freedom Hall. Стоимость размещения за столиком там варьируется от 2 до 4 тысяч гривен (5-10 тысяч рублей).

Ожидается, что самой дорогой украинской звездой в новогоднюю ночь станет певец Макс Барских, за 3 выступления и концерт он получит гонорар в 220 тысяч долларов (16 миллионов 285 тысяч рублей).

Ранее мы писали: Директор Ротару раскрыл «карантинные» гонорары звезд.