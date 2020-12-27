Владимир Зеленский, говоря о том, что у него с Владимиром Путиным нет предмета для разговора, подтверждает, что новый саммит в «нормандском формате» невозможен, пока Украина не выполнит ранее взятые на себя обязательства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Зеленский даже думать не хочет о войне с Россией. Но думает © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не обсуждает с Владимиром Путиным вопрос Донбасса. По его словам, у него с российским коллегой нет «предмета для разговора».

«При этом тот же Зеленский заявляет, что очень нужен «нормандский формат», что Россия блокирует очередную встречу… Возникает закономерный вопрос, если по телефону нечего обсуждать, зачем тогда встреча в «нормандском формате»? Что ты хочешь обсуждать лично, если не можешь говорить по телефону? В здравом уме человек находится?», — сказал политолог.

До тех пор, пока Украина не выполнит взятые ранее на себя обязательства, обсуждать новую встречу в «нормандском формате» не имеет смысла.

«Все заявления Зеленского о том, что он боится понять трубку и позвонить Путину, или о том, что будет воевать до победы, пока все на Украине не помрут, свидетельствуют о том, что Украина сама не знает, что делать дальше, пока не появится новый хозяин», — считает собеседник издания.

Владимир Корнилов напомнил, что в январе состоится инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена, поэтому пока Зеленский тянет время.

Полностью интервью можно прочитать здесь.