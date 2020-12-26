Государственная власть в Белоруссии допустила ряд системных ошибок в 2020 году, но это не помешало президенту Александру Лукашенко выйти победителем. Об этом директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский сказал в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев объяснил, почему Москва «бережет» Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

Еще одной ошибкой, по словам политолога, стал легкомысленный подход к проведению политической кампании, а именно плохая работа с пиаром и политтехнологиями.

Также Шпаковский в качестве ошибки отметил проведение в 2020 году реформы оплаты труда работникам бюджетных организаций, в которую был заложен механизм, из-за которого в первую очередь работники сферы образования серьезно потеряли в доходах.

«Это ошибки не Лукашенко, это ошибки государственной власти и системы в целом. В целом надо констатировать, что этот год Лукашенко завершает победителем», — отметил эксперт.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Впоследствии власти Белоруссии заявили о разработке плана выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.