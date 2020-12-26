Сторонники белорусской оппозиции, прозападного курса нарастили массу, мобилизовали большое количество людей, чтобы попытаться свергнуть власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Сюрпризы под елку. На санкции Запада Лукашенко ответит, но только не Западу © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко сумели воспользоваться политическими ошибками действующей власти и показать, что в Белоруссии много их сторонников.

Тем не менее белорусское общество сохранило базовые ценности: уважение к государству, патернализм, консерватизм.

«То есть кардинального сдвига в ядре белорусских ценностей не произошло, и это во многом объясняет неудачу протестов. Понятно, что они ориентировались на «прогрессивную» в кавычках часть общества, которая должна была стать драйвером перемен, но глубинный народ удержал ситуацию, и вместе с решительными действиями президента это не дало совершиться цветной революции», — сказал Алексей Дзермант.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.