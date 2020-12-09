В сети появилось видео со съемок программы «Песня года», на котором Лазарев зовет ведущую по имени, используя ненормативную лексику так, как будто между ними по-прежнему сохраняются близкие отношения.
«Кудрявцева, пошли. Пошли, Лера, бл*ть!» — кричит исполнитель.
Ранее на вечеринке в честь дня рождения дочери певца Филиппа Киркорова Лазарев позировал с украинской артисткой Ани Лорак, с которой ему приписывают роман.
При этом Кудрявцева с 2013 года замужем за российским хоккеистом Игорем Макаровым.