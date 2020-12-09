Телеведущая Лера Кудрявцева, которая в этом году отметила свое 49-летие, попала в неоднозначную ситуацию, когда ее бывший возлюбленный певец Сергей Лазарев назвал ее с использованием ненормативной лексики, сообщил портал Znaj.ua 9 декабря

Несвободную Лорак в очередной раз застукали с Лазаревым © Instagram Сергея Лазарева

«Кудрявцева, пошли. Пошли, Лера, бл*ть!» — кричит исполнитель.

Ранее на вечеринке в честь дня рождения дочери певца Филиппа Киркорова Лазарев позировал с украинской артисткой Ани Лорак, с которой ему приписывают роман.

При этом Кудрявцева с 2013 года замужем за российским хоккеистом Игорем Макаровым.