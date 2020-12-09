Несвободную Лорак в очередной раз застукали с Лазаревым
Несвободную Лорак в очередной раз застукали с Лазаревым
© Instagram Сергея Лазарева
В сети появилось видео со съемок программы «Песня года», на котором Лазарев зовет ведущую по имени, используя ненормативную лексику так, как будто между ними по-прежнему сохраняются близкие отношения.

«Кудрявцева, пошли. Пошли, Лера, бл*ть!» — кричит исполнитель.

Ранее на вечеринке в честь дня рождения дочери певца Филиппа Киркорова Лазарев позировал с украинской артисткой Ани Лорак, с которой ему приписывают роман.

При этом Кудрявцева с 2013 года замужем за российским хоккеистом Игорем Макаровым.

 