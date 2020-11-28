Многие представители шоу-бизнеса жалуются на плачевное материальное положение, связанное с отменой концертов в период пандемии. Поэтому многие селебрити уже пересмотрели свои гонорары, сообщил директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров, пишет «Вечерняя Москва» 27 ноября

«Раньше Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум получали за выступления на частных праздниках в районе 3,5 миллионов рублей. Из-за пандемии они сократили сумму вдвое», — цитирует издание Лаврова.

Скандальный призыв Меладзе про новогодние передачи взволновал звезд © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк София Ротару.

Она просит за сольное выступление 50 тысяч долларов (3,8 млн руб.) и это несмотря на то, что доллар вырос, а значит, вырос и гонорар исполнительницы. Причем указанная сумма — это только ее зарплата, плюс порядка 2 миллионов рублей Ротару просит с заказчиков «на проезд».

Лавров уточнил, что не изменил ставку и шоумен Сергей Шнуров, его гонорар также исчисляется в валюте, а конкретно — 150 тысяч евро (13,5 млн руб.).

Потратить время простоя музыканты могли бы на написание новых песен, соглашается Лавров, но представлять их публике сейчас тоже негде, кроме как в сетях.