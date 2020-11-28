«Раньше Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум получали за выступления на частных праздниках в районе 3,5 миллионов рублей. Из-за пандемии они сократили сумму вдвое», — цитирует издание Лаврова.
При этом снижение цены спрос не повысило, корпоративы почти никто не проводит. Нет концертов и у тех, кто решил гонорар не менять, в их число вошла, например, украинская певица София Ротару.
Она просит за сольное выступление 50 тысяч долларов (3,8 млн руб.) и это несмотря на то, что доллар вырос, а значит, вырос и гонорар исполнительницы. Причем указанная сумма — это только ее зарплата, плюс порядка 2 миллионов рублей Ротару просит с заказчиков «на проезд».
Лавров уточнил, что не изменил ставку и шоумен Сергей Шнуров, его гонорар также исчисляется в валюте, а конкретно — 150 тысяч евро (13,5 млн руб.).
Потратить время простоя музыканты могли бы на написание новых песен, соглашается Лавров, но представлять их публике сейчас тоже негде, кроме как в сетях.