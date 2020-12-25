Украинская певица Наталия Могилевская посетила зимний городок возле дворца «Украина» в Киеве в компании с владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым, чем в очередной раз подняла волну слухов о романе с миллионером. Соответствующие посты она выложила в Instagram 24 и 25 декабря

К первой публикации Могилевская приложила видео, как она и ее друг-миллионер катаются на ватрушках с горки. Буквально через считанные часы в соцсети певицы появилась еще одна запись, уже проиллюстрированная совместным фото с Рыжовым.

«Вы любите Новый год? Я обожаю. Ночь чудес, счастья, ночь, когда мечты сбываются. В этом году, конечно, «Натусик», в котором диджея сыграл мой Олег Рыжов», — написала Могилевская, имея в виду свой новый клип на песню «Натусик».

Певице 45 лет, замужем была один раз за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года. Позже Могилевская рассказывала, что встречалась с предпринимателем Егором Долининым. Детей у исполнительницы нет.

Роман с миллионером Рыжовым Могилевской приписывают с 2000 года, однако сама артистка опровергает эту информацию.

Ранее мы писали о том, что в своем новом клипе Могилевская надела шубу и превратилась в Киркорова.