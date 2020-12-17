В последнее время Могилевскую все чаще видят в компании молодых блогеров из Ulove.home, а также в приложении TikTok. Многие поклонники решили, что она, как и многие другие музыканты, решила молодиться.
«Натусик, залетай на шампусик…» — так начинается припев новой песни Могилевской.
«Напоминает мюзикл, круто, но сама песня, как будто ее Потап написал», «Почему-то мне эта сцена напоминает Киркорова», — оценили поклонники новый клип звезды.
Возможно, виной таким сравнениям стал образ певицы в видео, где она надела разноцветную шубу и сверкала массивными украшениями в стиле короля поп-музыки.
На днях Могилевская призналась, что действительно решила попробовать что-то новое и в свои 45 лет открыла для себя модное среди молодежи приложение TikTok, в котором уже успела набрать 100 тысяч подписчиков.
Самого Киркорова не так давно тоже обвиняли в попытках «паразитировать на молодых» за совместную работу с рэпером Dava и актрисой Катей Варнавой.