Украинская певица Наталья Могилевская на днях анонсировала в Instagram свой новый трек «Натусик», который выйдет 18 декабря. В этой работе артистка решила поэкспериментировать не только с образом, но и стилем музыки. В итоге фанаты звезды сравнили ее с поп-исполнителем Филиппом Киркоровым

«Жалко, что ли?»: Каменских подставила мягкое место Данилко © Настя Каменских. Инстаграм

«Натусик, залетай на шампусик…» — так начинается припев новой песни Могилевской.

«Напоминает мюзикл, круто, но сама песня, как будто ее Потап написал», «Почему-то мне эта сцена напоминает Киркорова», — оценили поклонники новый клип звезды.

Возможно, виной таким сравнениям стал образ певицы в видео, где она надела разноцветную шубу и сверкала массивными украшениями в стиле короля поп-музыки.

На днях Могилевская призналась, что действительно решила попробовать что-то новое и в свои 45 лет открыла для себя модное среди молодежи приложение TikTok, в котором уже успела набрать 100 тысяч подписчиков.

Самого Киркорова не так давно тоже обвиняли в попытках «паразитировать на молодых» за совместную работу с рэпером Dava и актрисой Катей Варнавой.