Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская, дала большое интервью журналу «НВ Украина», в котором ответила на все интересующие журналистов вопросы, в том числе о втором сроке своего мужа. Интервью опубликовано 24 декабря

«Чтобы мы сели с ним дома и поговорили на тему "Как ты думаешь, идти ли мне на второй срок?" Такого разговора не было. И я не думаю, что будет, даже если он (Зеленский. — Ред.) примет такое решение. Если он это решение примет, значит, он будет чувствовать, что не завершил что-то начатое и надо завершать», — ответила Зеленская.

Первая леди уточнила, что сама «не хочет на это настраиваться». Сам глава украинского государства уже неоднократно заявлял, что по окончании первого и единственного своего президентского срока освободит кресло главы государства, при этом допустив, что пяти лет ему может не хватить на осуществление всех своих замыслов.

Петром Порошенко и в недавнем интервью израильским журналистам.

В то же время Зеленский во время визита во Францию в мае 2020 года намекнул, что не против поработать еще 5 лет, если поддержит население.

В ноябре Офис президента подтвердил, что действующий лидер может остаться еще, «если одного срока не хватит, чтобы отстроить страну».

Ранее издание Украина.ру сообщало, что Кулеба объяснил, почему Зеленского не зовут на инаугурацию Байдена.