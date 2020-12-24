По словам Орбакайте, если гостей на Новый год приходит много, то Пугачева прибегает к услугам повара, если как в этом году — только семья, — то примадонна все делает сама.
Предпочитает Пугачева оливье, селедку под шубой и запеченную утку. Если чья-то диета выпадает на период новогодних праздников, рассказала Орбакайте, в доме у ее мамы об этом можно забыть.
Звездная наследница заявила, что и для нее, и для ее матери уходящий год был годом семьи, когда работы из-за пандемии особо не было и появилось время, которое они обе провели с родными. Встречать наступающий 2021 год певицы планируют вместе.
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