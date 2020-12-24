Певица Кристина Орбакайте раскрыла секрет новогодних кулинарных пристрастий своей матери — исполнительницы Аллы Пугачевой. Об этом 24 декабря написал сайт teleprogramma.pro

Санта-Клаус готовится пролететь над Украиной © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Предпочитает Пугачева оливье, селедку под шубой и запеченную утку. Если чья-то диета выпадает на период новогодних праздников, рассказала Орбакайте, в доме у ее мамы об этом можно забыть.

Звездная наследница заявила, что и для нее, и для ее матери уходящий год был годом семьи, когда работы из-за пандемии особо не было и появилось время, которое они обе провели с родными. Встречать наступающий 2021 год певицы планируют вместе.

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