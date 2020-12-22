Хореограф, член жюри и наставник проекта «Танцы» Егор Дружинин рассказал о сложном сотрудничестве с певицей Аллой Пугачевой и ее претензиях и подозрительности. Об этом 22 декабря сообщил телегид «Вокруг-тв»

«А как же Бузеныш?» — Киркоров жарко поцеловал замужнюю Стоцкую © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Алла Борисовна, при всей своей сложности, абсолютно театральный человек. Она никогда не отвергает просто так. Она, отвергая, предлагает всегда. Это единственное, пожалуй, что меня иногда примиряло с характером ее работы. Она часто износила фразу, которая меня очень задевала: «Я же вас не знаю». Мы привыкли к тому, что мы большие звезды», — рассказал Дружинин.

Ранее другой наставник проекта «Танцы» Мигель делился впечатлениями о сложностях работы с Пугачевой, несмотря на то, что именно она помогла ему получить широкую известность.

Ранее издание Украина.ру писало о том, что Внук Пугачевой похвастался элитным подарком от бабушки.