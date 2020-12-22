Именно Дружинин отвечал за хореографию к большому юбилейному концерту, посвященному 70-летию Пугачевой. По словам постановщика танцев, работать с примадонной было непросто, она перехватывала контроль на площадке и даже обижала хореографа.
«Алла Борисовна, при всей своей сложности, абсолютно театральный человек. Она никогда не отвергает просто так. Она, отвергая, предлагает всегда. Это единственное, пожалуй, что меня иногда примиряло с характером ее работы. Она часто износила фразу, которая меня очень задевала: «Я же вас не знаю». Мы привыкли к тому, что мы большие звезды», — рассказал Дружинин.
Ранее другой наставник проекта «Танцы» Мигель делился впечатлениями о сложностях работы с Пугачевой, несмотря на то, что именно она помогла ему получить широкую известность.
Ранее издание Украина.ру писало о том, что Внук Пугачевой похвастался элитным подарком от бабушки.