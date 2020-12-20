Одним из гостей шоу комика стал певец Валерий Меладзе, который рассказал, что государственные награды и звания дают большие преимущества. В том числе, после смерти можно получить «особое» место для захоронения.
«Специальные места на кладбище? Да уж, это очень важно. Я не заслуженный и не народный. Да и слава богу», — отреагировал 44-летний Галкин.
У артиста действительно нет государственных наград и премий, их он компенсирует концертами, работой ведущим и участием в рекламе.
Кстати, супруга Галкина певица Алла Пугачева тоже отказалась от привилегированного места на Новодевичьем кладбище, а купила участок рядом с могилой брата.
Валерий Меладзе, по всей видимости, хорошо знает права артистов, он оказался одним из тех, кто жаловался на отмены концертов в карантин и просил льгот у государства.