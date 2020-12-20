Юморист Максим Галкин в эфире последнего выпуска своей авторской программы «Музыкалити», которое он выложил в Instagram 17 декабря, заявил, что не нуждается в «специальном месте на кладбище»

Обматеривший украинские власти Моргенштерн снова собрался на Украину © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Валерий Меладзе, который рассказал, что государственные награды и звания дают большие преимущества. В том числе, после смерти можно получить «особое» место для захоронения.

«Специальные места на кладбище? Да уж, это очень важно. Я не заслуженный и не народный. Да и слава богу», — отреагировал 44-летний Галкин.

У артиста действительно нет государственных наград и премий, их он компенсирует концертами, работой ведущим и участием в рекламе.

Кстати, супруга Галкина певица Алла Пугачева тоже отказалась от привилегированного места на Новодевичьем кладбище, а купила участок рядом с могилой брата.

Валерий Меладзе, по всей видимости, хорошо знает права артистов, он оказался одним из тех, кто жаловался на отмены концертов в карантин и просил льгот у государства.