Певица украинского происхождения Наташа Королева рассказала, что ее супругу стриптизеру Сергею Глушко (Тарзану) предлагали крупную сумму за участие в ток-шоу, где он признается в измене и расскажет подробности общения с любовницей, сообщила «Вечерняя Москва» 23 декабря

«Сергею предлагали три миллиона рублей! Но он на таких вещах не зарабатывает!» — утверждает Королева.

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Однако деньги в семье все-таки появились, Тарзан продал квартиру в Москве, где изменял жене со своей любовницей Анастасией Шульженко.

Артист заявил, что жилплощадь эта несчастливая, «в ней собрался весь комок грязи» и, чтобы супруге не было неприятно, он принял такое решение.

На это Королева отреагировала резко, возмутившись, что квартира ни в чем не виновата и можно было обойтись продажей дивана.

Скандал с изменой Глушко разразился в сентябре, когда его любовница заявила об интимных отношениях со стриптизером. Тарзан сначала все отрицал, но позже признался в содеянном.

Шульженко появлялась на нескольких ток-шоу, где даже заявляла, что беременна, но позже эта информация не подтвердилась.

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