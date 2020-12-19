Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы Верки Сердючки, недавно взбудораживший публику фривольным обращением с женщинами, снова заставил поклонников поговорить о своем поведении, рассказал сайт Politeka.net 18 декабря

«Жалко, что ли?»: Каменских подставила мягкое место Данилко © Настя Каменских. Инстаграм Тиной Кароль. На фото актеры выглядят счастливыми: она — рядом с ним, а он — рядом с ее декольте.

«Всем хорошего настроения. Фотка дня с нацотбора 2020», — подписали публикацию администраторы группы.

«Какой тут Андрей», «Супер», «Ничего себе, хороший дуэт бы вышел», — прокомментировали подписчики.

Андрей Данилко в свои 47 лет не связан узами брака, поэтому на съемках часто позволяет себе вольности. Не так давно его застукали за разглядыванием ягодиц певицы Оли Поляковой, а ранее ущипнул за то же место супругу продюсера Алексея Потапенко исполнительницу Настю Каменских.