На одной из фан-страниц Данилко в соцсетях появился снимок артиста, на котором он позирует с певицей Тиной Кароль. На фото актеры выглядят счастливыми: она — рядом с ним, а он — рядом с ее декольте.
«Всем хорошего настроения. Фотка дня с нацотбора 2020», — подписали публикацию администраторы группы.
«Какой тут Андрей», «Супер», «Ничего себе, хороший дуэт бы вышел», — прокомментировали подписчики.
Андрей Данилко в свои 47 лет не связан узами брака, поэтому на съемках часто позволяет себе вольности. Не так давно его застукали за разглядыванием ягодиц певицы Оли Поляковой, а ранее ущипнул за то же место супругу продюсера Алексея Потапенко исполнительницу Настю Каменских.