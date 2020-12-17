Модель и блогер Алена Омович, которую в соцсетях называют украинской Кардашьян, эпатировала подписчиков новым образом в «маленьком черном платье» в стиле Коко Шанель. Снимки модель выложила в Instagram 16 декабря

«Платье-бюстье с идеальным силуэтом», — похвасталась девушка.

«Доярка из Хацапетовки» услышала критику: Зеленская пересмотрела гардероб © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Коко Шанель называла такие наряды «маленькое черное платье» и утверждала, что оно должно быть в гардеробе любой женщины.

Однако Омович по-своему трактовала формулировку маленькое, предпочтя платье с очень открытым бюстом, который не смог даже полностью скрыть соски девушки.

«Интересно наблюдать за этой обезьянкой», «Мне кажется, платье жмет», «Я ничего против пластики не имею, но это уже перебор», «Да она сейчас лопнет», «Слишком много глазного мейкапа», «Ох, мать родная», —

Алена Омович известная киевская модель, сделавшая серию пластических операций, в результате которых к девушке приклеились эпитеты украинская Кардашьян и червь из фильма «Люди в черном».