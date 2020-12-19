В книге белорусского философа и политолога Алексея Дзерманта «Беларусь – Евразия. Пограничье России и Европы» отдельная глава посвящена тому, что будет после Лукашенко. Отзывом о книге в интервью изданию Украина.ру поделился писатель Вячеслав Бондаренко

По словам Бондаренко, в книге Дзерманта представлен «вдумчивый, серьёзный и спокойный» анализ геополитических процессов, происходивших на огромном пространстве в 2010-х годах, политолог подвел итоги уходящего десятилетия.

Дзермант, продолжает Бондаренко, очертил контуры возможного развития России, Украины, Закавказья, Прибалтийских стран и Польши.

Дзермант: Изменения в Белоруссии пойдут по сценарию Лукашенко © Facebook, Алексей Дзермант

Бондаренко полагает, что эти построения белорусского политолога во многом спорны. Однако в целом он отметил, что книгу можно назвать весьма удачной попыткой осмысления происходящего на евразийском пространстве.

По словам Бондаренко, книга Дзерманта написана отличным языком и никого не оставит равнодушным, поскольку заставляет мыслить.

Полностью прочитать интервью можно здесь.