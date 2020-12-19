По словам Бондаренко, в книге Дзерманта представлен «вдумчивый, серьёзный и спокойный» анализ геополитических процессов, происходивших на огромном пространстве в 2010-х годах, политолог подвел итоги уходящего десятилетия.
Дзермант, продолжает Бондаренко, очертил контуры возможного развития России, Украины, Закавказья, Прибалтийских стран и Польши.
При этом в главе «Что будет после Лукашенко» Дзермант утверждает, что неизбежен «новый Лукашенко». Кроме того, по мнению Дзерманта, в будущем удастся выстроить некий «треугольник силы» Минск — Москва — Петербург.
Бондаренко полагает, что эти построения белорусского политолога во многом спорны. Однако в целом он отметил, что книгу можно назвать весьма удачной попыткой осмысления происходящего на евразийском пространстве.
По словам Бондаренко, книга Дзерманта написана отличным языком и никого не оставит равнодушным, поскольку заставляет мыслить.
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